У журналистов иностранных СМИ отозвали аккредитацию на парад в Москве - Spiegel

У журналистов ряда иностранных СМИ отозваны аккредитации на освещение Парада Победы в Москве 9 мая, пишет Spiegel. Об аннулировании аккредитаций редакциям сообщили по телефону. Помимо Spiegel аккредитации лишены журналисты немецких медиакомпаний ARD и ZDF, корреспондент Sky, сотрудники французского агентства AFP, итальянской телекомпании Rai и японской NHK, передает "Коммерсант".

В Кремле сообщили, что формат освещения парада был изменен "в связи со сложившейся ситуацией". "Поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, не будут допущены", - сказали в администрации президента России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что никаких изменений в формате не будет, за исключением отсутствия военной техники на параде.