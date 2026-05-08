В Перми отменили праздничный салют на День Победы

В Перми отменили праздничный салют на 9 мая, сообщают местные СМИ.

Причина — требования безопасности.

Накануне также было принято решение отменить парад войск Пермского гарнизона, запланированный на День Победы. Акция "Бессмертный полк" пройдет в дистанционном формате.

Отметим, что с конца апреля по сегодняшний день Пермь регулярно подвергается налетам вражеских беспилотников. Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленные площадки. Кроме того, атака была произведена накануне - пострадал один человек, а также 29 и 30 апреля.