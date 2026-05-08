08 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Оренбургская область
Фото: Накануне.RU

Бывшего замглавы МУГИСО Самбурского отправили в колонию

Бывшего замглавы МУГИСО и экс-министра природных ресурсов Оренбургской области Александра Самбурского отправили в колонию за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Судом установлено, что Самбурский получил от руководителей коммерческих организаций взятку в виде автомобиля "Lexus LX 570", которым беспрепятственно могли пользоваться его родители, дивана стоимостью 190 тыс. 975 рублей, подарочных карт в "ЦУМ" на 300 тыс. рублей и элементов иллюминации с оказанием услуг по монтажу в доме его родителей на сумму 494 тыс. 848,46 рублей. За это чиновник должен был покровительствовать взяткодателям и закрывать глаза на их действия.

Самбурский признан виновным по ч. 6 ст. 290 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Сегодня Ленинский районный суд Оренбурга назначил ему 9 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 28 млн рублей. Суд также лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 6 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Самбурский покинул правительство Свердловской области в 2017 году. Сообщалось, что причиной увольнения стало истечение сегодня срока действия его срочного служебного контракта. Самбурский работал в министерстве управления госимуществом с февраля 2014 года. В январе 2017 он был отстранен от должности из-за внутренней служебной проверки.

1 июля 2024 г. Самбурский был освобожден с должности министра экологии Оренбургской области в связи с "низким темпом решения задач, поставленных перед министерством". Должность он занимал с сентября 2019 г.

Весной 2016 г. в отношении высокопоставленных чиновников МУГИСО было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны министр Алексей Пьянков и все заместители - Константин Никаноров и Артем Богачев, - кроме Самбурского. По версии следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн руб. "за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости".

Теги: МУГИСО, минприроды, Самбурский, суд, приговор


