"Бессмертный полк" в Свердловской области пройдет в очном формате: расписание

Акция "Бессмертный полк" в Свердловской области в 2026 году пройдет в очном формате. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Ранее сообщалось, что 9 мая шествие "Бессмертного полка" в очном формате пройдет в свердловских городах трудовой доблести: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. В дальнейшем тагильские власти отказались от этой идеи.

Как уточнили в департаменте, теперь акция пройдет в очном формате в трех городах. Для обеспечения безопасности участникам нужно будет пройти через рамки металлодетекторов.

Расписание будет следующим:

в Екатеринбурге колонна начнет движение в 10:30 по маршруту: улица Пушкина – проспект Ленина – Площадь 1905 года – проспект Ленина до пересечения с улицей Маршала Жукова. Сбор участников организуют на пересечении улиц Пушкина и Горького (ул. Пушкина, 16). Контрольно-пропускной пункт начнет работу с 9:00

в Каменске-Уральском шествие пройдет по проспекту Победы. Колонна стартует в 12:00 от памятника Герою Советского Союза Григорию Кунавину и проследует до площади Ленинского комсомола

в Верхней Пышме участники выйдут в 13:00 и пронесут портреты героев по центральному проспекту города.

За порядком будут следить сотрудники полиции, частных охранных предприятий и волонтеры с опознавательными знаками. При необходимости будут работать дежурные бригады скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что парад войск в Екатеринбурге 9 Мая сократили до получаса.