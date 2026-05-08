08 Мая 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском суд приступил к рассмотрению дела об истязании девушек на автомойке

В Каменске-Уральском Красногорский районный суд приступил к рассмотрению дела в отношении Максима Рыбникова и двух несовершеннолетних, обвиняемых в истязании девушек на автомойке. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, 2 января прошлого года у организатора, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник конфликт во время переписки с двумя девушками, одна из которых была несовершеннолетней. Мужчина позвал своего брата-подростка и еще нескольких знакомых, включая Рыбникова. Девушек и их двух несовершеннолетних подруг похитили, угрожая перцовкой, привезли на автомойку на ул. Карла Маркса, где избивали, обливали ледяной водой из шланга высокого давления и химикатами для мытья автомобилей и оскорбляли.

"В силу требования уголовно-процессуального закона судебное разбирательство проходит в закрытом судебном заседании, так как затрагивает интересы несовершеннолетних подсудимых и потерпевших. Идет судебное следствие", - пояснили в суде.

Стоит отметить, что пытки девушек стали лишь одним эпизодом в целой череде преступлений, совершенных бандой с уральской автомойки. В одном из них оказался замешан бывший полицейский.

Теги: Каменск-Уральский, автомойка, истязание, суд, процесс


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2026 14:19 Мск Расследование дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском завершено
Ранее 19.09.2025 13:55 Мск Суд продлил арест Штуке – фигуранту дела о пытках на уральской автомойке
Ранее 02.09.2025 08:19 Мск "Отмечал день рождения": силовики о задержании фигуранта дела о пытках в Каменске-Уральском
Ранее 01.09.2025 12:29 Мск Объявленного в розыск фигуранта дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском арестовали
Ранее 27.08.2025 08:25 Мск В деле о пытках в автомойке на Урале оказался замешан экс-полицейский
Ранее 25.07.2025 09:57 Мск Суд оставил под стражей лидера банды по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском
Ранее 03.07.2025 09:51 Мск Лидер банды с автомойки в Каменске-Уральском скрывался от правоохранителей в Екатеринбурге
Ранее 02.07.2025 15:08 Мск Лидера банды будут судить за резонансные преступления на уральской автомойке
Ранее 26.06.2025 12:57 Мск В деле о пытках на автомойке в Каменске-Уральском, возможно, появился новый фигурант
Ранее 04.04.2025 11:20 Мск Суд оставил под арестом фигурантов дела о пытках в автомойке на Урале
Ранее 21.03.2025 14:02 Мск Суд арестовал бывшего арендатора автомойки-пыточной в Каменске-Уральском 
Ранее 19.03.2025 14:10 Мск Грозились поджечь и подводили под уголовку. Вскрылись новые эпизоды в деле банды из Каменска-Уральского
Ранее 19.03.2025 08:52 Мск "Следствие дожидается эпизода с трупом". Адвокат рассказала о новом массовом избиении бандой из Каменска-Уральского
Ранее 10.03.2025 10:30 Мск Один из фигурантов дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском пытается выйти из СИЗО
Ранее 07.03.2025 13:19 Мск В Каменске-Уральском найден пятый фигурант дела о похищениях людей
Ранее 04.03.2025 13:04 Мск Суд отправил в СИЗО еще одного обвиняемого в деле о пытках на автомойке в Каменске-Уральском
Ранее 03.03.2025 16:39 Мск "У них есть покровитель". На "Пусть говорят" рассказали, в чем еще могут быть замешаны обвиняемые в пытках на автомойке в Каменске-Уральском
Ранее 03.03.2025 11:04 Мск Дело о пытках в автомойке: на Урале арестовали обвиняемого в похищении юноши и девушки
Ранее 02.03.2025 09:27 Мск По делу о пытках девушек в автомойке на Урале вскрылся новый эпизод
Ранее 28.02.2025 13:49 Мск Юристу, защищающей избитых на автомойке в Каменске-Уральском девушек, стали поступать угрозы
Ранее 23.02.2025 19:00 Мск Суд в Каменске-Уральском отправил в СИЗО несовершеннолетних подозреваемых по делу о пытках на автомойке
Ранее 23.02.2025 12:43 Мск Суд отправил под стражу подозреваемого в пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском
Ранее 21.02.2025 19:17 Мск Следственный комитет возбудил еще два дела по пыткам девушек в автомойке на Урале
Ранее 21.02.2025 15:15 Мск Мизулина о пытках девушек в автомойке на Урале: "Какая-то жесть"
Ранее 21.02.2025 10:50 Мск В Каменске-Уральском компания парней избила двух девушек на автомойке

