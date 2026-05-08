В Каменске-Уральском суд приступил к рассмотрению дела об истязании девушек на автомойке

В Каменске-Уральском Красногорский районный суд приступил к рассмотрению дела в отношении Максима Рыбникова и двух несовершеннолетних, обвиняемых в истязании девушек на автомойке. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, 2 января прошлого года у организатора, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник конфликт во время переписки с двумя девушками, одна из которых была несовершеннолетней. Мужчина позвал своего брата-подростка и еще нескольких знакомых, включая Рыбникова. Девушек и их двух несовершеннолетних подруг похитили, угрожая перцовкой, привезли на автомойку на ул. Карла Маркса, где избивали, обливали ледяной водой из шланга высокого давления и химикатами для мытья автомобилей и оскорбляли.

"В силу требования уголовно-процессуального закона судебное разбирательство проходит в закрытом судебном заседании, так как затрагивает интересы несовершеннолетних подсудимых и потерпевших. Идет судебное следствие", - пояснили в суде.

Стоит отметить, что пытки девушек стали лишь одним эпизодом в целой череде преступлений, совершенных бандой с уральской автомойки. В одном из них оказался замешан бывший полицейский.