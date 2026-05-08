Суд освободил из колонии ослепшего криминального авторитета "Хобота"

Суд освободил из колонии "вора в законе" Андрея Вознесенского (известного под кличкой "Хобот") из-за состояния его здоровья. Сообщается, что 64-летний криминальный авторитет ослеп. Прокуратура пыталась обжаловать решение суда, но не смогла, передает Telegram-канал "112".

В мае 2025 года суд приговорил "Хобота" к восьми годам колонии по предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Следствие отмечало, что Вознесенский получил криминальный статус в 1995 году и не отказался от него по прошествии лет. Всего "Хобот" сидел в тюрьме пять раз.

Сейчас мужчина надеется вернуть зрение с помощью электронного импланта. В колонии криминальный авторитет сочинял стихи и песни.