WP: Иран способен на большее, чем ожидалось

Конфиденциальный анализ ЦРУ показал, что Иран может выдержать морскую блокаду США еще три-четыре месяца, прежде чем столкнется с серьезными экономическими трудностями. Это ставит под сомнение оптимизм президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post

Американская разведка также отмечает, что, несмотря на бомбежки, Тегеран сохраняет значительный ракетный потенциал. По оценкам, Иран сохранил около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% ракет, а также смог восстановить подземные хранилища и отремонтировать часть ракет. Трамп же рисует радужную картину, заявляя, что Ирана разгромлен.

Ранее Трамп заявлял, что иранский военный флот полностью уничтожен. Однако на днях несколько иранских катеров настолько близко подошли к трем американским эсминцам, что те были вынуждены открыть по ним огонь. А затем и вовсе покинуть акваторию Ормузского пролива. В Вашингтоне, видимо, очень опасаются потерь крупной техники и особенного военнослужащих, что приведет к еще большей критике Трампа внутри США. Фактически Трамп добился усиления геополитических позиций Ирана, отмечает сенатор РФ Алексей Пушков.

Действующие и бывшие американские чиновники подтверждают выводы разведки. А аналитики полагают, что способность Ирана переносить экономические тяготы недооценена. Власти же страны стали еще более решительными.