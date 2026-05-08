Учителя получат дополнительные деньги за проведение ЕГЭ и ОГЭ

Минпросвещения, Рособрнадзор и профсоюз работников образования рекомендуют региональным властям дополнительно оплачивать труд учителей на государственных экзаменах. Чиновники предлагают включать пункт о денежной компенсации прямо в трудовой договор или подписывать с педагогом дополнительное соглашение по месту основной работы, сообщает ТАСС.

Местные власти в каждом регионе будут сами решать, какую сумму выплатить специалистам. В документах ведомства советуют четко прописывать сроки, задачи и точный размер вознаграждения. При этом на время проведения экзаменов школы должны освобождать учителей от проведения уроков и других привычных обязанностей.

Участие в пробных экзаменах также не входит в основной круг задач педагога. Это дополнительная нагрузка, поэтому школа может привлечь сотрудника к такой работе только с его письменного согласия. Стороны должны заранее договориться об условиях и оплате, прежде чем учитель приступит к организации тренировочных тестов.

