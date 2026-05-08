Игорь Седов и Александр Еременко провели выездное совещание в округе № 13 города Астрахани

Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов вместе с коллегой-депутатом Александром Еременко провёл выездное совещание в округе № 13 Ленинского района. Мероприятие прошло в рамках проекта «Школа ЖКХ».

Первой точкой стала территория общественного пространства по улице Карагалинская. Там парламентарии встретились с местными жителями и представителем МБУ г. Астрахани «Чистый город». Главная жалоба астраханцев — плохое состояние грунтовой дороги. По итогам разговора решили: как только позволит погода, на улице проведут ямочный ремонт.

Второй остановкой стала аллея напротив школы № 71, посвящённая героям СВО. Это место жители микрорайона создали и благоустроили своими силами. Игорь Седов и Александр Еременко поблагодарили их за инициативу и неравнодушие.

Кроме того, горожане подняли вопрос о грунтовых дорогах в частном секторе. Все обращения депутаты взяли на контроль.