Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП в Академическом

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, признав виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Авария произошла 8 марта прошлого года, когда водитель на автомобиле "LADA" двигался по Объездной со стороны улицы Амундсена в сторону улицы Серафимы Дерябиной. Находясь на средней полосе, водитель, перестраиваясь в левую, не уступил дорогу автомобилю "KIA", двигавшемуся по этой полосе в попутном направлении. Из-за этого иномарку занесло, машина выехала на территорию АЗС, где столкнулась с автопоездом и автомобилем "Subaru".

Осознав произошедшее, водитель скрылся с места ДТП. Пассажирка "KIA" получила тяжелые травмы, от которых позднее скончалась в больнице.

Виновника аварии вскоре нашли. Сегодня суд признал его виновным по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортерными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.