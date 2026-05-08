Сергей Кравчук на встрече с хабаровчанами обозначил приоритеты развития инфраструктуры краевого центра

Сергей Кравчук в рамках встречи с жителями Центрального района Хабаровска обсудил актуальные вопросы: ремонт лестниц и пешеходных зон, обустройство пандусов, строительство детских садов, школ и другие темы.

«Ежедневно структурные подразделения администрации обрабатывают сотни обращений и вопросов, и по мере возможности мы стараемся их решать - на этом и строится работа органов местного самоуправления, - подчеркнул глава города. - Несмотря на сложности, связанные с санкциями, Хабаровск развивается, экономические показатели города по отношению к 2024 году выросли по основным направлениям. У нас ремонтируются дороги, облагораживаются общественные и придомовые территории, устанавливаются площадки для детей и молодежи».

Особое внимание администрация города уделяет развитию школьного и дошкольного образования.

«В этом году впервые за всю историю мы начнем одновременно возводить сразу три детских сада, в том числе один в Центральном районе - в переулке Служебном, - рассказал Сергей Кравчук. - Это будет своего рода центр материнства и детства, по аналогу которого должны строиться образовательные учреждения нового поколения».

На объекте предстоит оборудовать группы по последнему слову техники, открыть консультативные кабинеты для будущих и молодых мам, создать бассейны, игровые и развивающие центры с просторными помещениями для детей, организовать площадки для общения и развития малышей и их родителей.

Всего в ближайшие годы в Хабаровске планируют построить до десяти школ и семи детских садов.

«У нас сегодня по всему городу ведется снос аварийного жилья и комплексная застройка, - отметил градоначальник. - Хабаровск постепенно должен прирастать не только населением, но и новой инфраструктурой».

В ходе встречи жители интересовались планами по ремонту магистралей.

«В этом году мы продолжаем реконструкцию дорожного полотна на проспекте 60-летия Октября по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - рассказал градоначальник. - Приведем в нормативное состояние проблемные участки улиц Серышева, Запарина, Шеронова, при этом не только заасфальтируем проезжую часть, но и оборудуем новые пешеходные переходы, остановки, систему водоотведения, светофорные объекты. Более трех десятков в Центральном районе включены в перечень, их будут восстанавливать в рамках текущего ремонта».

Еще одна тема, поднятая горожанами на встрече, касалась состояния пешеходных зон. В частности о лестничном спуске на улице Фрунзе. Местный житель, инвалид первой группы Николай Иванов, отметил: «Практически в аварийном состоянии лестничный спуск на улице Фрунзе. Особенно опасно там передвигаться зимой, я хожу при помощи трости и несколько раз чуть не упал».

Мэр пояснил, что объект только недавно был передан на баланс муниципалитета и в данный момент прорабатывается вопрос о реконструкции объекта с инвестором.

Кроме того, запланированы работы на улице Шевченко (от Муравьёва-Амурского до Уссурийского бульвара): ремонт тротуара и лестниц, обустройство пандуса для маломобильных граждан; на улице Дикопольцева, 23 - приведение в порядок лестничного спуска; на улице Лермонтова, 51 - оборудование пандуса. Все эти объекты восстановят по просьбам жителей.

На встрече ветераны Центрального района спросили, что появится на месте разбираемого недостроя у трамвайной остановки (на пересечении улиц Шеронова и Муравьёва-Амурского). Сергей Кравчук ответил: «После демонтажа всех конструкций там планируется возвести небольшой православный храм. Кроме самой церкви, будет облагорожена вся прилегающая территория».