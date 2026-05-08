Мэр Хабаровска сообщил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом, в Хабаровске пройдет капремонт улицы Серышева

Реконструкция улицы Серышева в Хабаровске пройдет в два этапа. В этом году работы проведут от улицы Тургенева до Знаменщикова. Завершение реконструкции планируется к концу октября 2027 года.

На проведение работ выделено почти 234 млн рублей: в 2026 году дорожники освоят более 102 млн, а в следующем - оставшиеся 132 млн. На улице Серышева частично заменят основание в тех местах, где в ходе обследования были выявлены «слабые» участки, полностью обновят старые бордюры, уложат два слоя асфальта. Верхний из них будет износостойким.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что качеству проведения работ будет уделяться особое внимание.

«Первый этап работы мы планируем завершить до 1 августа. Ремонт ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Улица Серышева - одна из самых оживленных в городе, поэтому мы будем внимательно следить за каждым этапом ремонта. Наша задача - не просто обновить покрытие, а сделать дорогу долговечной. Работы будут вестись без полного перекрытия движения. Я прошу хабаровчан с пониманием отнестись к временным трудностям, ведь в итоге мы получим по-настоящему качественную и безопасную трассу», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Также в рамках нацпроекта в этом году будет проведен ремонт улицы Запарина от Пионерской до Муравьева-Амурского и на большом участке проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой. Еще дорожникам предстоит привести в порядок бульвар Москвитина, завершить работы на улице Выставочной и обновить улицу Шеронова на участке от Волочаевской до Ленина. В этом же году запланирован ремонт путепровода на развязке улицы Юности и проспекта 60-летия Октября.