Игорь Мартынов поздравил с Днем Победы почетного жителя Камызякского района, участника Великой Отечественной войны Александра Калмыкова

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов в канун Дня Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александра Калмыкова с наступающим праздником.

Прямо около дома участника Великой Отечественной войны состоялся концерт, в рамках которого прозвучали песни военных лет в исполнении духового оркестра, искренние слова поздравлений от юнармейцев и школьников.

Личные поздравления и встречи с фронтовиками стали традицией в регионе, которую парламентарии сохраняют на протяжении многих лет.

Александр Калмыков родился 19 февраля 1925 года в селе Алексеевка, окончил фабричное заводское училище по специальности «котельщик-судостроитель». В 1942 году был призван в ряды Красной Армии и отправлен на фронт. Служил ветеран в седьмой гвардейской армии под командованием генерала-лейтенанта Шумилова в звании младшего сержанта. Был участником битвы на Курской дуге, воевал под Сталинградом, принимал участие в освобождении Западной Украины и Польши. В 1944 году был награжден Орденом Великой Отечественной войны первой степени и медалью «За отвагу». После войны работал в колхозе, затем - в Камызякском институте орошаемого овощеводства и бахчеводства. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Александр Калмыков был удостоен звания «Почетный гражданин Камызякского района».

Игорь Мартынов, поздравляя ветерана, выразил Александру Викторовичу слова благодарности за его личный бесценный вклад в Великую Победу и послевоенные трудовые достижения.

«Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла и хорошего настроения. Пусть Вас всегда окружают любовь и забота близких, а в Вашем доме царят мир и благополучие»,- подчеркнул спикер Астраханской областной Думы.