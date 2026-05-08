FT: ЕС готовится к переговорам с Россией

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС имеет возможность для диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая в Европейском университетском институте во Флоренции.

Кошта ведет на сей счет переговоры со всеми 27 странами ЕС, чтобы, когда наступит момент, не надо было терять времени. Но в настоящее время Брюссель не видит готовности России к диалогу. При этом ЕС не намерен вмешиваться в переговоры России и США.

Хотя лидеры стран ЕС выражают призывы к налаживанию диалога с Россией, среди них нет единого мнения насчет того, кто должен представлять блок в переговорах, когда следует предпринимать такую попытку и какие конкретно предложения могут быть выдвинуты, пишет Financial Times.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию, отметил, что такие переговоры будут полезны, если только они действительно будут направлены на поиск решений и мира, а не на выдвижение нереалистичных требований к России. Он указывает, что энергетический кризис вынуждает Европу наступить на горло собственной песне и искать отношений с Россией.