В селе Ростовской области 20 домов повреждены после падения обломков БПЛА

Двадцать частных домов и три автомобиля повреждены в селе Чалтырь Ростовской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. В домах частично разрушена кровля, выбиты стекла. Специалисты проведут подомовой обход для оценки последствий атаки. Жителям будет оказана вся необходимая помощь, добавил губернатор.

Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в Таганроге и в Азовском районе. Жертв нет.

В Таганроге в результате падения горящих фрагментов беспилотника поврежден гараж в частном домовладении. В Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты загорелись складские помещение, обрушилось здание склада.

В Ростове в результате падения обломков БПЛА повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, загорелось дерево. Также в Первомайском районе Ростова произошло возгорание административного 4-х этажного здания. В Батайске повреждены кровля и окна хозяйственной постройки.

Губернатор добавил, что в настоящее время беспилотная опасность в регионе сохраняется.