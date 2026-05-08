Российские ученые готовы создать вакцину от хантавируса за полтора года

Российским специалистам нужно около 18 месяцев, чтобы выпустить эффективную вакцину против хантавируса. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследователи уже владеют всеми необходимыми технологиями. Ученые пока не начинали практическую работу, так как рынок не проявлял интереса к такому препарату, пишут "Известия".

Академик объяснил задержку отсутствием крупных инвестиций и низким спросом. Однако недавняя вспышка инфекции на туристическом лайнере MV Hondius может ускорить процесс. Гинцбург ожидает, что после этого случая власти выделят деньги на разработку. Готовое лекарство врачи будут использовать в очагах болезни по специальным показаниям.

Разработчикам предстоит решить сложную задачу: препарат должен побеждать сразу от пяти до семи самых активных штаммов вируса. Биологи проведут серию тестов, чтобы выделить нужные компоненты. Только тщательное изучение структуры вируса поможет создать универсальное средство для защиты человека.

В качестве основы Гинцбург предлагает технологию вирусоподобных частиц. Эта методика уже доказала свою эффективность при создании прививок от ротавируса. Ученый уверен, что адаптация проверенной платформы - это самый быстрый и надежный путь к получению новой вакцины.

Ранее в Израиле впервые за десять лет выявили хантавирус у туриста, который вернулся из поездки по Восточной Европе. Врачи подтвердили диагноз с помощью тестов, но успокоили: пациент переносит болезнь в легкой форме и не нуждается в реанимации.