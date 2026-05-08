Адвокат Александр Карабанов признал вину в особо крупном мошенничестве - защита

Известный адвокат Александр Карабанов признал себя виновным в мошенничестве. "Карабанов признал вину в инкриминируемом ему преступлении по ч. 4 ст. 1 59 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - цитирует ТАСС защитника обвиняемого.

Карабанов был задержан и арестован судом накануне.

В Следственном комитете считают, что Карабанов требовал 7 млн руб. у клиента, обещая содействовать в прекращении уголовного преследования, хотя влияния такого не имел. Речь идет об учредителе компании "Интертехника" Алексее Леденеве – его обвиняют в поставке бракованных деталей концерну "Калашников". От Леденева адвокат получил 2 млн руб., но позже предприниматель засомневался в возможностях Карабанова и написал заявление в СКР.

В разное время Александр Карабанов представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, бизнесмена Сергея Полонского, был защитником погибшего бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле, выступал адвокатом Яны Рудковской и Евгения Плющенко, семьи Жанны Фриске, владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.