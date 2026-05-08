Мошенники крадут деньги под видом сбора средств для ветеранов

Злоумышленники начали собирать деньги с граждан, прикрываясь покупкой подарков для ветеранов и украшением памятников. Об этой схеме обмана рассказал РИА Новости юрист и член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. Мошенники используют праздничные поводы, чтобы выманить средства у доверчивых людей.

Организаторы таких "благотворительных" акций просто забирают все полученные деньги себе. Иван Курбаков подчеркнул, что преступники лишь создают видимость добрых дел, а на самом деле присваивают чужие финансы. Эксперт призывает граждан внимательно проверять тех, кто просит пожертвования на патриотические цели.

Ранее сообщалось, что МВД России предупреждает о росте мошенничеств, связанных с покупкой билетов на развлекательные мероприятия. Преступники часто знакомятся с жертвами в приложениях для свиданий и присылают ссылки на фальшивые сайты-клоны известных сервисов, после чего списывают все деньги с банковских карт.