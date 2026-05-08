Фицо привезет в Москву послание от Зеленского, заявили в МИД Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст послание украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила газета Pravda со ссылкой на государственного секретаря словацкого МИДа Растислава Хованеца.

По его словам, Фицо дважды контактировал с Зеленским на прошлой неделе, поэтому сможет донести до Кремля определенные сигналы из Киева.

Кроме того, дипломат добавил, что Фицо также сможет получить от Путина информацию об урегулировании украинского конфликта.

Напомним, премьер Словакии прилетит в Москву на День Победы. Накануне словацкие СМИ сообщили, что Фицо полетит в Россию через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию - у властей этих стран не было возражений против пролета словацкой делегации 9 мая. Литва, Латвия и Эстония не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией.

В Москве Фицо возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и проведет переговоры с Путиным. На военном параде на Красной площади он присутствовать не будет.