В Пермском крае в школах начали отменять занятия второй смены из-за атаки БПЛА, передает корреспондент Накануне.RU.

Учеников первой смены эвакуировали в укрытия. Учебный процесс приостановлен. Детей не отпускают на улицу. Родителей просят не поддаваться панике и отмечают, что приходить за детьми не нужно - они находятся в безопасности, под присмотром.

В соцсетях появляются кадры, как дети проводят время, пока ожидают снятия "Беспилотной опасности". Так, ученики школы №36 поют песни под гитару.