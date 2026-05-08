МОК вернул белорусских спортсменов в мировой спорт

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал вернуть белорусских спортсменов и сборные на международные соревнования. Решение отменяет ранее действовавшие ограничения.

Теперь МОК вновь заявляет, что участие спортсменов не должно быть связано с действиями правительств стран, в том числе с участием в конфликтах. Отмечается, что белорусские атлеты успешно выступали в нейтральном статусе без инцидентов, а Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствует Олимпийской хартии. Отныне белорусские спортсмены смогут выступать под национальной символикой и претендовать на проведение международных соревнований.

МОК напомнил, что квалификационный период для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и для зимних юношеских Олимпийских игр 2028 года в Италии начинается этим летом, поэтому белорусские спортсмены уже могут начинать готовиться.

Решение носит рекомендательный характер для международных федераций. При этом санкции против России остаются в силе. МОК до сих ведет какое-то "расследование" в отношении Олимпийского комитета России, подозревая российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.