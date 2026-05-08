Волонтеры Алексея Вихарева навестили участников и ветеранов Великой отечественной войны

В преддверии празднования великого Дня Победы - 9 мая, активисты Волонтерского центра депутата гордумы Алексея Вихарева навестили участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Александр Сергеевич Коваленко и Лилия Александровна Сычева являются детьми войны. Совсем маленькими им пришлось работать наравне со взрослыми, однако они сумели сохранить силу духа и веру в лучшее.

Александр Сергеевич подарил волонтерам сборник авторских стихов "Мои тропы", в которых рассказал о своей жизни и любови к Родине.

Лилия Александровна рассказала о своей большой семье. За эти годы у нее родились две дочери, которые подарили ей пять внуков. Сейчас Лилия Александровна дважды прабабушка и дважды прапрабабушка.

"Поблагодарили Лилию Александровну и Александра Сергеевича за то, что поделились с нами своими историями, за стойкость и мудрость, пожелали крепкого здоровья. С наступающим Днём Великой Победы!" - написали волонтеры.