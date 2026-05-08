На Украине произошло жестокое избиение военнослужащего

На Украине разгорается скандал, связанный с жестоким обращением с военнослужащим в 155-й бригаде ВСУ. В сети появилось видео, где солдата Сергея Маленко со связанными руками жестоко избивают на глазах у сослуживцев. Нападавший угрожает и требует беспрекословного подчинения командиру, карая того за какие-то вольности.

Госбюро расследований подтвердило случай и задержало подозреваемого в избиении. Сестра пострадавшего сообщила, что его пытали восемь человек в течение часа. А возглавлял издевательства "правая рука комбата". Командир бригады заявил, что истязатель действовал "под влиянием эмоций" из-за неких "надуманных обвинений". Но сестра пострадавшего уверена, что без приказа вышестоящего начальства этого не могло произойти.

В соцсетях пишут, что у каждого комбата в ВСУ есть "шестерки", которые держат подразделение в страхе, демонстрируя последствия любого неподчинения. Эти "шестерки" неприкасаемые и пользуются расположением командиров. Судя по разговорам на видео, комбатам в ВСУ требуют поклоняться как тем, кто дает и сохраняет боевикам жизнь, которая будто бы ничего не стоит и только благодаря "великодушию" комбатов их подчиненные живы.

Интересно, что Маленко в 2009 году стал чемпионом Украины по киокушинкай-карате. Возможно, именно его спортивные достижения не позволили ему пресмыкаться перед комбатом.