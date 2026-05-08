На Урале теннисный стол упал на двух детей: в ситуации разбираются СК и прокуратура

На Среднем Урале двое детей получили травмы на спортивной площадке. Прокуратура начала проверку по ситуации, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 7 апреля на спортплощадке придомовой территории по улице А. Латышова в Верхней Пышме. Предварительно установлено, что на двоих несовершеннолетних мальчиков упала часть теннисного стола.

Дети были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медпомощь. Сейчас прокуратура города выясняет все обстоятельства их травмирования.

После инцидента возбуждено уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет о статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По делу допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы (в том числе для выяснения тяжести вреда здоровью пострадавших). Также изучается интересующая следствие документация об оказании услуг населению.