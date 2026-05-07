Современный центр культурного развития «Майский» открыли в Костроме в преддверие Дня Победы

Центр культуры "Майский" - первый крупный объект сферы культуры в активно развивающемся микрорайоне Давыдовский города Костромы. Это современное трехэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров возвели в парке Победы в рамках президентского национального проекта «Семья». Федеральные средства для строительства удалось привлечь при непосредственном содействии губернатора.

«Я смотрю на Давыдовский микрорайон и вспоминаю эти места в восьмидесятые, девяностые годы теперь уже прошлого века - неухоженность домов, отсутствие социальной инфраструктуры, магазинов. И отмечаю, что происходит с Давыдовским, как он развивается сегодня. За последние годы здесь появились новые школа, медицинские учреждения, детские сады. Безусловно, в этой части города не хватало учреждений культуры, где можно было бы проводить мероприятия», — подчеркнул Сергей Ситников.

Глава Костромской области побывал в центре, встретился с творческими коллективами учреждения культуры. В ходе встречи обсуждались направления развития центра и его значимость для семей и молодежи.

«Спасибо Вам, Сергей Константинович, за открытие такого большого и значимого для жителей города центра. Теперь у нас есть место, где можно собираться семьями, отдохнуть, дать возможность детям развивать свои способности. Это очень важно и ценно для нашего города!» — обратилась к главе региона руководитель центра развития хореографии «Высота» Дарья Никанорова.

«Благодарим Вас за этот праздник, Сергей Константинович. Мы хотим, чтобы все творческие и патриотические проекты проходили в нашем регионе на самом высоком уровне», - обратилась к губернатору актриса Костромского драматического театра им. А.Н. Островского, режиссер камерного драматического театра Татьяна Ноздрина.

Новый центр культурного развития «Майский» оснащен оборудованием, которое соответствует самым современным стандартам. Имеется концертный зал на 300 мест, комплекс помещений для проведения массовых мероприятий. На площадках центра будут функционировать более 30 клубных формирований культурного центра «Возрождение», в которых занимаются более 500 участников, также откроются новые объединения.

Одним из основных приоритетов в работе центра станет гражданско-патриотическое воспитание. Само расположение в парке Победы у мемориальной зоны определяет тематику программ.

Уже 8 мая здесь пройдет фестиваль детских хоров «Россия великая наша страна!», а 9 мая — акция «Красная гвоздика» и показ фильма «Дорога на Берлин».

«Сергей Константинович Ситников поддержал инициативу партии "Единая Россия" о строительстве здесь культурного центра. Это не просто современное красивое здание, это место, где будут раскрываться таланты ребят, где будут выступать и репетировать творческие профессиональные коллективы, где будут собираться костромичи. Это настоящий праздник для всех земляков», — поздравил костромичей Алексей Анохин.

«Очень хочу, чтобы тот центр, который сегодня открылся, был местом сбора людей. Я ещё раз от всей души поздравляю вас с праздником, слова благодарности всем, кто потрудился над этим объектом, всем, кто создал условия для костромичей, для нас с вами!», - подчеркнул Сергей Ситников.