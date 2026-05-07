Строительство частного дома в 2026 году будет стоить от 3,5 млн рублей

Основатель строительной компании "КосмосДом" Максим Фелисеев рассказал, что в 2026 году минимальный бюджет на постройку загородного дома составит 3,5-4 млн рублей. За эти деньги человек получит небольшое здание площадью до 100 квадратных метров в самой простой комплектации. Если же покупатель хочет дом в массовом сегменте (100-160 "квадратов" с отделкой и сетями), ему придется потратить от 8 до 15 млн рублей. Премиальные проекты по индивидуальным заказам обойдутся еще дороже - от 15 до 25 млн рублей и выше, сообщила "Газета.ру".

Конструкция дома забирает почти половину бюджета - от 30% до 45% от общей суммы. Самым дешевым вариантом остается каркасный дом, который стоит от 3,5 до 6 млн рублей. Стены из газобетона обойдутся в 6–10 млн, а только "коробка" из кирпича потребует минимум 8-14 млн. Дороже всего стоят дома из клееного бруса и фахверковые постройки — их цена доходит до 30 млн рублей. Еще 10-25% сметы уходит на окна: обычные стоят 2-3 млн, а панорамные системы - до 10 млн рублей. На инженерные сети (свет, воду и отопление) нужно заложить от 1,5 до 12 млн рублей в зависимости от сложности оборудования.

Цены сильно меняются в зависимости от места стройки. В Москве и Подмосковье обычный дом на 120 "квадратов" стоит 10-13 млн рублей, а элитное жилье - до 25 млн. В Санкт-Петербурге и Ленобласти расценки такие же, но там часто приходится доплачивать за подготовку земли и инфраструктуру. В других регионах России можно найти готовые дома за 6-10 млн рублей. При этом качественные объекты комфорт-класса в провинции стоят до 14 миллионов, а премиальное жилье начинается от 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в апреле объем ипотечных сделок в России вырос до 360 млрд рублей, что на четверть превышает прошлогодние показатели. Всего за четыре месяца 2026 года банки выдали на покупку жилья 1,4 трлн рублей, показав резкий рост спроса по сравнению с прошлым годом.