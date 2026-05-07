Жильцы дома в Первоуральске, где зимой взорвался газ, возвращаются в свои квартиры

В Первоуральске жители дома, где в январе произошел хлопок бытового газа, возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Как рассказал он в своем канале в MAX, специалисты восстановили несущие конструкции дома и сделали ремонт в помещениях.

"Собственникам 12 пострадавших квартир переданы ключи. Люди получили выплаты от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от размера ущерба. Из резервного фонда правительства Свердловской области на капитальный ремонт поврежденного дома было выделено 17,4 млн рублей. Сейчас работы практически завершены", - отметил Паслер.

По словам главы Первоуральска Игоря Кабца, продолжается ремонт фасада дома. Его должны закончить до конца мая.

Ранее сообщалось, что все жители первоуральского дома, где зимой взорвался газ, были расселены, но в будущем вернутся в свои квартиры.