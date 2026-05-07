Минздрав планирует добавить точную диагностику легких в диспансеризацию

Министерство здравоохранения России рассматривает предложение включить низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) грудной клетки в программу бесплатного обследования взрослых. Ведомство обсуждает эту идею после обращений от движения "Движение против рака" и ассоциации "Здравствуй". Специалисты хотят использовать этот метод для проверки пациентов, которые входят в группу риска по онкологии.

Прежде чем внедрять диагностику повсеместно, эксперты должны определить точные правила. Им нужно понять, в каком возрасте людям стоит проходить такое обследование и с какой частотой. Самое главное - чиновники должны составить четкий список признаков, по которым врач поймет, что конкретному человеку необходимо именно это исследование.

Сейчас медики применяют подобные методы только на втором этапе диспансеризации. Направить пациента на рентген или КТ может исключительно лечащий врач - например, терапевт или хирург. Документы ведомства указывают, что такой порядок работы сохранится как минимум до июля 2027 года.

Метод НДКТ дает небольшую лучевую нагрузку на организм. Человек получает дозу облучения менее 1 миллизиверта, что сравнимо с обычным рентгеном. При этом точность снимков остается высокой, что позволяет медикам видеть малейшие изменения в тканях.

Общественные организации уверены, что новая проверка поможет находить рак легкого в самом начале болезни. Кроме того, компьютерная томография позволит вовремя замечать и другие серьезные проблемы со здоровьем, такие как туберкулез или хроническая обструктивная болезнь легких.

Ранее российские власти решили менять схему оплаты медицинской помощи при лечении ВИЧ, туберкулеза, психических расстройств и венерических заболеваний. Эти направления исключат из базового пакета ОМС, однако для граждан услуги останутся бесплатными - просто деньги на них будут выделять напрямую из бюджетов регионов, а не через страховой фонд.