07 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Леонид Жуков / Федерация скалолазания России

Российские скалолазы впервые за долгое время выступят на этапе Мировой серии 2026

Российские скалолазы впервые за долгое время примут участие в международных соревнованиях. 8-10 мая в китайском Уцзяне пройдут соревнования в дисциплинах "скорость" и "трудность" в рамках второго этапа Мировой серии 2026 года.

Всего на соревнованиях в двух дисциплинах заявлено 223 участника (мужчины и женщины) из 34 стран. Участвуют олимпийские чемпионы и чемпионы мира, обладатели рекордов по скорости.

Россияне выступают в статусе нейтральных спортсменов. Большая часть участников из России – это представители УрФО, половина ребят представляют Свердловскую область. В трудности будут выступать Виктория Мешкова (Свердловская область), Елена Красовская (Челябинская область), Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург) и Владислав Шевченко (Москва). В скорости выступят Иван Земляков (Тюменская область), Кирилл Колдомов, Елизавета Иванова и Милана Мельниченко (все – Свердловская область).

Отметим, что Елена Красовская неделю назад участвовала в этапе Мировой серии 2026 в дисциплине "болдеринг", который также прошел в Китае (Кэцяо). Там уральская спортсменка смогла пройти квалификацию, но не отобралась в полуфинал.

Теги: скалолазание, спорт, международные соревнования, виктория мешкова, елизавета иванова


