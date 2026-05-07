В Челябинской области незаконно добыты 758 раков

В Челябинской области вблизи озера Смолино задержали граждан, незаконно добывших более 750 раков.

В их машине нашли 758 раков, 25 окуней и щуку. В Челябинской области действует нерестовый запрет (до 15 июня), при котором рыбачить можно только с берега с соблюдением жёстких условий, в том числе по нормам вылова рыбы. Ловить с лодок и перевозить на них снасти и рыбу запрещено.

Кроме того, озеро Смолино является особо охраняемой природной территорией регионального значения, где действует режим особой охраны, который также запрещает добычу раков и рыбы подобным способом. Ущерб, причиненный государству, составляет 190 тыс. руб. Нарушителям грозит штраф, сообщает минэкологии Челябинской области.