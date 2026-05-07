В Калуге убит чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев

В Калуге убит чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. Мужчина погиб от огнестрельного ранения, его госпитализировали, но спасти не смогли, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Убийство случилось минувшей ночью, пишет Telegram-канал "112".

По данным Shot, подозреваемый – 41-летний мужчина – задержан при попытке скрыться из города.

Одна из версий, появившихся в СМИ: угрозы Исаеву могли поступать со стороны двух мужчин, о чем спортсмен рассказал коллегам. Baza без ссылки на источник пишет, что напавшим на Исаева мог быть бывший молодой человек его девушки.