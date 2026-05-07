Взгляд вместо паспорта: Шереметьево переходит на биометрию

Аэропорт Шереметьево подготовил оборудование для распознавания пассажиров по лицу и подключил его к государственным базам данных. Технические специалисты уже объединили программные комплексы аэропорта с Единой биометрической системой и порталом Госуслуг. Сейчас администрация воздушной гавани проверяет работу всех устройств в тестовом режиме.

Когда проект заработает в полную силу, путешественники смогут проходить все проверки в терминалах без предъявления паспорта или посадочного талона. Система сама узнает человека на регистрации, при входе в зону досмотра и во время посадки на борт. Специальные турникеты со встроенными камерами будут автоматически сканировать лица и открывать проход.

Если пассажир еще не вносил свои данные в государственную систему, он сможет сделать это прямо в здании аэропорта. Сотрудники Шереметьево заверяют, что процедура регистрации биометрии отнимет у человека не более десяти минут. Такое решение упростит предполетные формальности и поможет людям быстрее попадать в самолет.

Ранее Верховный суд РФ отклонил жалобу бизнесмена Дмитрия Каменщика и подтвердил законность национализации его активов. Генпрокуратура доказала, что предприниматель управлял стратегическим объектом как иностранный инвестор из-за резидентства в Турции и ОАЭ. Аэропорт уже выставили на торги и продали за 66 млрд рублей структуре Шереметьево.