В Сургуте возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1989 года рождения, сообщили Накануне.RU в ведомстве. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По данным следствия, обвиняемый, разделяя идеологию запрещённой террористической организации, в социальной сети вступил в переписку с ее представителем и по его просьбе передал доступ к своей учетной записи в популярном мессенджере. В дальнейшем этот аккаунт использовался участниками террористического сообщества в качестве средства связи для осуществления противоправных действий.

Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.