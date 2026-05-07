В России на 55% вырос спрос на бумажные карты дорог и атласы

В России вырос спрос на атласы и карты автодорог – продажи выросли за год на 55%, сообщили в издательстве "Аст нонфикшн". Издатели связывают это с ограничениями в работе интернета.

Самыми популярным картами в апреле-мае стали "Карта мира / Карта России (в новых границах) с флагами", "Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии (приграничные районы, в новых границах)", "Политическая карта мира А0 (в новых границах)", "Санкт-Петербург. Туристическая карта" и "Москва. Центр. Туристическая карта".

"Мы наблюдаем следующий тренд: чем сложнее и уязвимее становится цифровая картографическая экосистема, тем выше потребность людей в осязаемой, надежной информации. Бумажная карта не разрядится, не потеряет спутник на сложной транспортной развязке. Сегодня автомобильный атлас в бардачке автомобиля возвращает себе статус предмета первой необходимости", - цитирует ТАСС представителя издательства.