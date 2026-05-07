В Кремле не собираются помогать бизнесу, пострадавшему от отключений мобильного интернета

В Кремле дали понять, что оказывать меры поддержки бизнесу, пострадавшему от отключений мобильного интернета, власти не будут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "в настоящий момент такие меры поддержки не рассматривается".

"Вы знаете, что меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом", - добавил представитель главы государства.

Минцифры России сегодня заявило об отключении мобильного интернета (даже "белых списков" и смс в Москве 9 мая.