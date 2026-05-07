UniCredit продаст часть российского бизнеса инвестору из ОАЭ

Итальянская банковская группа UniCredit собирается разделить российский бизнес и часть его продать инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Завершение сделки планируется в первой половине 2027 года – после получения разрешения контролирующих органов.

В заявлении группы говорится, что сделка поможет сфокусировать работу UniCredit в России на международных платежах (в основном в евро и долларах) для западных и российских корпоративных клиентов, не попавших под санкции.

Ранее СМИ сообщали, что итальянская банковская группа даже рассматривала вариант с ликвидацией российского подразделения и уходом из РФ.