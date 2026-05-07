Песков: На фоне угроз Киева приняты дополнительные меры безопасности Путина

Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента России приняты на фоне угроз Киева сорвать Парад Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Владимира Путина охраняют так же тщательно, как других глав государств. "Как в отношении каждого главы государства во всем мире, будь то главы государств в Америке, главы государств в Европе, главы государств в Азии и так далее - в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры", - подчеркнул он.

Песков также подтвердил, что объявленное Россией перемирие с Украиной будет действовать 8 и 9 мая.

Ранее Минобороны сообщило, что российской стороной объявлено перемирие на 8-9 мая и пригрозило ударами по центру Киева в случае нарушения. Ведомство обратило внимание на заявление, сделанное Зеленским в Ереване на саммите европейского политического сообщества — в нем содержатся угрозы нанести по Москве удары именно в День Победы.

В МО отметили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от ударов по центру украинской столицы ранее воздерживалась.