Крупнейший металлургический завод Украины останавливает производство

Украинский металлургический гигант "АрселорМиттал Кривой Рог" вынужден остановить весь производственный процесс. Остановлены как добывающие, так и перерабатывающие мощности предприятия.

Пресс-служба концерна, ссылаясь на генерального директора Мауро Лонгобардо, сообщила, что основной проблемой стало невыполнение "Укрзализныцей" ("Украинскими железными дорогами") своих логистических обязательств. Неспособность обеспечить необходимый объем перевозок сырья делает производственный цикл невозможным, признал Лонгобардо. В этом году было остановлено литейно-механическое производство, а месяц назад - одна доменная печь. Если ситуация не изменится в ближайшие дни, остановится и вторая.

К этому добавляется затяжная финансовая стагнация. Предприятие четвертый год подряд работает в убыток, что ставит под вопрос возможность дальнейшего поддержания производственной деятельности.

Криворожский завод является главным в украинской металлургической промышленности. Его продукция имеет критическое значение для правящего режима, обеспечивая материалы для фортификационных сооружений и ремонта бронетехники.

При этом ранее Еврокомиссия не предоставила Украине льгот в рамках введения в 2026 году углеродной пошлины в ЕС. Это решение уже привело к значительным потерям для украинских металлургов, которые в первом квартале лишились заказов на 1,1 млн тонн.