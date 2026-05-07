В аэропорту Екатеринбурга сняты ограничения: авиакомпании начинают выполнять рейсы

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняты временные ограничения на полеты. Об этом сообщается в официальном канале аэропорта.

Отмечается, что сейчас Кольцово работает в штатном режиме.

"Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Просим уточнять фактическое время выполнения рейсов. Актуальная информация размещена на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

Утром 7 мая в Свердловской области второй раз за эту неделю был объявлен режим беспилотной опасности. О его отмене на данный момент не сообщалось.

ОБНОВЛЕНО в 13.21 мск: губернатор Денис Паслер объявил отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области.