Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке игр Battlefield и FIFA

Роскомнадзор не планирует блокировать в России популярные иностранные видеоигры Battlefield, FIFA и др., об этом говорится в заявлении ведомства для СМИ.

"В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет", - сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор уже опровергал сообщения о планах по блокировке игр компании Electronic Arts (EA) и о возможной блокировке Minecraft.