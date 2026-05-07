Холдинг "Атом" провел модернизацию своего цементного завода

В Свердловской области провели модернизацию цементного завода. На предприятии по выпуску высокомарочного портландцемента "АТОМ Цемент" (входит в состав строительного холдинга "Атом") ввели в эксплуатацию два новых силоса для хранения и отгрузки цемента в цементовозы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, это бетонные емкости вместимостью 4 тысячи тонн цемента каждая.

"С учетом производительности новых силосов, а также скорости точного и быстрого потоков, стандартная загрузка цементовоза объемом 25 тонн происходит всего за 10 минут. Цемент загружается в силос от работающей цементной мельницы автоматически, отгрузка стройматериала потребителю происходит с необходимой точностью. Все процессы обеспыливают высокоэффективные рукавные фильтры, а специальное вибросито отделяет от цемента посторонние примеси и крупные включения", - рассказал управляющий директор завода "АТОМ Цемент" Денис Худорожков.

По его словам, запуск новых силосов позволит расширить производимую номенклатуру: для поддержания тренда на снижение негативного углеродного следа предприятие рассмотрит возможность производства добавочных цементов, а также производство тампонажных цементов, которые применяются для укрепления нефтяных скважин в процессе бурения. Основными потребителями добавочного цемента со специальными минеральными добавками станут производители товарного бетона и сборного железобетона, а тампонажный цемент необходим нефтесервисным компаниям и производителям тампонажных материалов.

Справка

Завод "АТОМ Цемент" был построен в 2020 году в качестве приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области. Его мощность составляет 440 тысяч тонн высокомарочного цемента в год. Предприятие стало 12-м в структуре крупнейшего строительного холдинга на Урале "Атомстройкомплекс".

"АТОМ Цемент" расположен в индустриальном парке Габиевском, на одной производственной площадке с заводами по выпуску извести и газоблоков. Общая сырьевая база предприятий позволила "Атому" развивать на площадке современный кластер безотходного экологичного производства.