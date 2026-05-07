Холдинг "Атом" провел модернизацию своего цементного завода

07 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

Холдинг "Атом" провел модернизацию своего цементного завода

В Свердловской области провели модернизацию цементного завода. На предприятии по выпуску высокомарочного портландцемента "АТОМ Цемент" (входит в состав строительного холдинга "Атом") ввели в эксплуатацию два новых силоса для хранения и отгрузки цемента в цементовозы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, это бетонные емкости вместимостью 4 тысячи тонн цемента каждая.

"С учетом производительности новых силосов, а также скорости точного и быстрого потоков, стандартная загрузка цементовоза объемом 25 тонн происходит всего за 10 минут. Цемент загружается в силос от работающей цементной мельницы автоматически, отгрузка стройматериала потребителю происходит с необходимой точностью. Все процессы обеспыливают высокоэффективные рукавные фильтры, а специальное вибросито отделяет от цемента посторонние примеси и крупные включения", - рассказал управляющий директор завода "АТОМ Цемент" Денис Худорожков.

Новые силоса на заводе АТОМ Цемент в Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

По его словам, запуск новых силосов позволит расширить производимую номенклатуру: для поддержания тренда на снижение негативного углеродного следа предприятие рассмотрит возможность производства добавочных цементов, а также производство тампонажных цементов, которые применяются для укрепления нефтяных скважин в процессе бурения. Основными потребителями добавочного цемента со специальными минеральными добавками станут производители товарного бетона и сборного железобетона, а тампонажный цемент необходим нефтесервисным компаниям и производителям тампонажных материалов.

Справка

Завод "АТОМ Цемент" был построен в 2020 году в качестве приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области. Его мощность составляет 440 тысяч тонн высокомарочного цемента в год. Предприятие стало 12-м в структуре крупнейшего строительного холдинга на Урале "Атомстройкомплекс".

"АТОМ Цемент" расположен в индустриальном парке Габиевском, на одной производственной площадке с заводами по выпуску извести и газоблоков. Общая сырьевая база предприятий позволила "Атому" развивать на площадке современный кластер безотходного экологичного производства.

Теги: завод, цемент, силоса, модернизация, Атом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети