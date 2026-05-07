МИД РФ: Зеленский не отдавал ВСУ приказ о перемирии

Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5-6 мая, сообщил МИД РФ.

Как заявила на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова, объявление Зеленским некоего перемирия продиктовано попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ на фронте. Киевский режим продолжает вымещать злобу на мирном населении и гражданской инфраструктуре, отметила она.

По словам Захаровой, Москва увидела, и не в первый раз, как Украина нарушает объявленные ей же перемирия.

В МИД России напомнили, что Киев может быть подвергнут массивному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы.

"Мы рекомендуем крайне внимательно отнестись к заявлению министерства обороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения", - сказала Захарова.

Ранее Минобороны сообщило, что российской стороной объявлено перемирие на 8-9 мая и пригрозило ударами по центру Киева в случае нарушения. Ведомство обратило внимание на заявление, сделанное Зеленским в Ереване на саммите европейского политического сообщества — в нем содержатся угрозы нанести по Москве удары именно в День Победы.

В МО отметили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от ударов по центру украинской столицы ранее воздерживалась.