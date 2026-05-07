В Тулуне участник массового ДТП заговорил на выдуманном языке

В Тулуне (Иркутская область) участник массового ДТП попытался прикинуться иностранцем и заговорил с инспекторами ГАИ на выдуманном языке. Но спустя время все же перешел на русский и признался, что выпил водки.

ЧП произошло на улице Ленина, в результате аварии повреждены четыре машины.

"70-летний водитель автомобиля ВАЗ 21063 при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Тойота Камри" под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП автомобили столкнулись еще с двумя припаркованными транспортными средствами", - сообщили в полиции.

Пассажиры иномарки и "Жигулей" обратились за медицинской помощью.

"Прибывшие на место ДТП полицейские заметили, что водитель иномарки ведет себя агрессивно и у него имеются признаки опьянения. Кроме того, на задаваемые ему вопросы по факту произошедшей дорожной аварии автомобилист стал разговаривать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам. Вскоре запас выдуманных слов у нарушителя закончился, и на привычном русском он рассказал, какие алкогольные напитки употреблял перед тем, как сесть за руль", - добавили в ГАИ.

Медосвидетельствование показало шестикратное превышение нормы этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Ранее мужчину уже лишали прав.