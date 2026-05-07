В Белом Яре 17-летний питбайкер сбил сотрудника ДПС и попытался скрыться после наезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел 6 мая, около 17.30 на ул. Толстого. Экипаж ДПС попытался остановить питбайк для проверки документов. 17-летний водитель проигнорировал требование полиции и попытался скрыться. В ходе погони подросток не справился с управлением и совершил наезд на сотрудника ДПС, после чего сам упал с транспорта. Оба получили травмы различной степени тяжести, им оказали медицинскую помощь.

На родителей несовершеннолетнего наложили штраф. В их отношении составлены протоколы за передачу управления лицу без прав, невыполнение требования об остановке и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью. Питбайк изъят и помещен на штрафстоянку.