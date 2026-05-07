"МСУ-7" из Ульяновска отсудило у мэрии Челябинска почти 200 миллионов

В Челябинске рассмотрел иск "МСУ-7" из Ульяновска к комитету мэрии столицы Южного Урала по управлению имуществом и земельным отношениям. Удовлетворены требования о взыскании крупной суммы.

Иск был подан в Арбитражный суд Челябинской области. Речь в нём шла о взыскании основного долга в 201,7 млн руб., пени за просрочку основного долга (2,86 млн руб.), а также пени с 11 апреля 2023 г. по день фактической оплаты в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ от не выплаченных в срок денег.

Были также встречные финансовые требования о взыскании аванса за товар, поставленный по муниципальному контракту, в сумме 86,5 млн руб., а также попытка обязать "МСУ-7" за свой счёт забрать указанный товар (какой именно, не говорится). 6 мая иск рассмотрен и удовлетворён частично: с комитета взысканы долг в 186,9 млн руб., пени, расходы на судебную экспертизу (430 тыс. руб.), а также госпошлина (183 тыс. руб.). В удовлетворении остальной части иска и встречных требований отказано, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.