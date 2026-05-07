Выездное совещание провел Игорь Седов в Трусовском районе Астрахани

Председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов провел выездное совещание в Трусовском районе по обращению жителей города. Мусорные контейнеры на проезжей части, создающие помехи для движения автомобилей и угрожающие безопасности дорожного движения, нарушают установленные нормы и правила. С такой проблемой столкнулись астраханцы, проживающие по улице Комсомольской/переулку Пугачёва.

Мусорная контейнерная площадка установлена так, что преграждает видимость для автомобилистов, из-за чего на данном участке дороги происходят многочисленные аварии. В связи с чем инициативная группа жителей ближайших домов обратилась за помощью к председателю Городской Думы Игорю Седову.

Чтобы оценить обстановку, Игорь Седов лично выехал на место вместе с заместителем начальника Отдела ГИБДД УМВД России по городу Астрахани капитаном полиции Юрием Крицковым и заместителем главы администрации Трусовского района по жилищно-коммунальному хозяйству Маратом Суйналиевым.

По итогу выездного совещания было принято решение о демонтаже контейнерной площадки в ближайшее время, это улучшит видимость проезжей части и снизит аварийность на данном участке автодороги.



