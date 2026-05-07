Отопление в Екатеринбурге отключат 12 мая

В Екатеринбурге отопление будет отключено уже на следующей неделе. Об этом заявил мэр уральской столицы Алексей Орлов.

"На заседании коллегии администрации города подписал постановление об окончании отопительного сезона 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда", - сообщил сегодня Орлов в своем канале в MAX.

По его словам, социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе начали отключать отопление в Москве и в Челябинске.