В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у пенсионера 1,1 миллиона рублей

Прокуратура Калининского административного округа города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Он обвиняется по ч. 4 с. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом с целью хищения денег у пенсионеров.

Соучастник позвонил жителю Тюмени и обманул его, заявив, что тот замечен в незаконных финансовых операциях и с целью проверки денег на подлинность убедил передать все личные сбережения курьеру для проведения экспертизы уполномоченным государственным органом.

Обвиняемый приехал по указанному адресу и забрал у потерпевшего денежные средства в сумме 1,1 млн рублей.

Кроме того, в феврале 2026 года обвиняемый по указанию соучастника проник в жилой дом в садовом товариществе с целью хищения имущества, однако денег там не нашел и был задержан.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. В отношении неустановленного лица материалы выделены в отдельное производство.