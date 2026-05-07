Игорь Мартынов поздравил всех связистов Астраханской области с Днем радио

Работников радио и всех отраслей связи Астраханской области от имени народных депутатов с профессиональным праздником поздравил спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

"В этом году отмечается знаменательная дата – 100-летие начала регулярного радиовещания в Астраханской области. Этот вековой юбилей – не просто веха в истории, это праздник технического прогресса, который навсегда изменил мир, сделав его ближе и доступнее. Радио стало первым голосом, который принёс новости, культуру и знания в каждый дом, а современные отрасли связи продолжают эту задачу, соединяя людей, открывая безграничные возможности для общения и развития", - говорится в поздравлении спикера Астраханской областной Думы.

Председатель регионального парламента отметил, что, благодаря труду, профессионализму и самоотдаче связистов, жители даже самых отдалённых уголков Астраханской области имеют доступ к информации.

"Работа в сфере связи требует не только глубоких технических знаний, но и ответственности, преданности делу и постоянного стремления к совершенствованию. Кроме того, сотрудники отрасли связи идут в ногу со временем, осваивая новейшие технологии и обеспечивая их надёжную работу. Желаю всем вам, дорогие работники радио и всех отраслей связи, крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и достижений", - подчеркнул Игорь Мартынов.