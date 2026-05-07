В Латвии беспилотник упал на территории нефтебазы

В воздушное пространство Латвии утром 7 мая вошли несколько беспилотников, один из них упал на территории нефтебазы, передает агентство Delfi.

По данным пожарно-спасательной службы, в результате инцидента повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. Возгорания не произошло, но продолжаются меры по охлаждению одного из резервуаров.

Уточняется, что дрон упал на территории филиала ООО East-West Transit в городе Резекне.

Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России", пишет ТАСС.

В конце марта сообщалось о разбившихся БПЛА в странах Балтии. Как заявлял премьер-министр Эстонии Кристен Михал, Киев получит послание о том, что украинские беспилотники не должны попадать в эстонское воздушное пространство. Он подчеркнул, что Эстония не предоставляет свое воздушное пространство для таких целей.

Кроме того, украинские дроны залетали на территорию Финляндии.